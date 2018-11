25 novembre 2018- 12:05 Violenza su donne: Fico, sconfitta per tutti, serve impegno costante e capillare

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Ogni volta che una donna è vittima di violenza e aggressioni, è una sconfitta e un dolore per tutti, per tutta la società. Gli episodi di violenza contro le donne continuano a manifestarsi con una frequenza insopportabile. E i dati ci dicono che il più delle volte avvengono in un contesto familiare o affettivo. L’impegno, che coinvolge le Istituzioni e la società nel suo complesso, per il contrasto a questo fenomeno inaccettabile deve essere costante e capillare. Lo ribadiamo con determinazione oggi nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico in un post su Facebook."Negli ultimi anni - prosegue - il Parlamento ha adottato diverse misure per la prevenzione e il contrasto, a partire dalla ratifica, approvata all’unanimità, nel giugno 2013 della Convenzione di Istanbul. Sono seguiti l’adozione del decreto legge sul femminicidio e, in sua attuazione, il primo piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere. Molto altro può e deve essere fatto. Occorre rafforzare l’impegno di tutte le autorità competenti nella prevenzione e nella repressione delle condotte violente, nonché nell’assistenza e nella tempestiva protezione delle vittime. È fondamentale"."Per arginare questa odiosa piaga sociale, ai provvedimenti e alle politiche da attuare deve inoltre necessariamente accompagnarsi un’ampia azione culturale ed educativa che promuova, a partire dal linguaggio, il rispetto della persona e della dignità umana, sempre", conclude.