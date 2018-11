24 novembre 2018- 15:11 Violenza su donne: Fregolent, Spadafora stupefacente, M5S bugiardi

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - “Davvero stupefacente il sottosegretario Spadafora che ora vorrebbe essere alleato delle donne mentre con una mano difende il ddl Pillon e con l’altra sostiene la Lega che votò per le dimissioni in bianco, vero ostacolo alla maternità . Non si ravvedono mai : sempre bugiardi e in malafede ". Lo dichiara Silvia Fregolent del Pd.