25 novembre 2018- 12:55 Violenza su donne: Grasso, numeri impressionanti, tocca a uomini porvi rimedio

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - “Una donna su tre in Italia subisce violenza. Molte vivono questo dolore da sole, in silenzio. Sono numeri impressionanti: significa che ogni giorno ne incontriamo moltissime senza saperlo, significa che succede ovunque. È un problema che parte dagli uomini e solo gli uomini possono porvi rimedio. Non abbiamo più scuse.” Così il senatore di Leu, Pietro Grasso su Facebook, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.