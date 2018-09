26 settembre 2018- 17:11 Violenza su donne: la finanza si mobilita per aiutare vittime a ripartire

Milano, 26 set. (AdnKronos) - "Un percorso di consapevolezza che saprà portare le donne oltre gli steccati della pura economia domestica e potrà aprire loro gli occhi e la mente su tutto ciò che ancora possono fare". Così il presidente di Assiom Forex Luigi Belluti ha presentato a Milano 'D2-Donne al quadrato', un’iniziativa per offrire alle donne in condizioni di difficoltà, vittime di maltrattamenti o di isolamento economico, corsi di educazione finanziaria e imprenditoriale per rientrare nel mondo del lavoro e ritrovare la propria autonomia.Il progetto, organizzato con Global thinking foundation e partito ad ottobre 2017, ha coinvolto, nei primi sei mesi, oltre 700 donne; 15 i comuni interessati su tutto il territorio nazionale e, dal prossimo ottobre, con il mese dell’educazione finanziaria, sono previsti 13 nuovi ingressi. La task force di formatrici ha visto protagoniste 30 donne: "Il gap di genere in materia finanziaria è` ancora molto alto -spiega Claudia Segre, presidente di Global thinking foundation-. Le donne restano una delle categorie con il più` alto deficit in termini di alfabetizzazione finanziaria, ma la conoscenza e la comprensione del mondo economico e finanziario sono fondamentali per compiere scelte consapevoli e abbiamo lavorato in questa direzione al fine di sensibilizzare le donne sull’importanza dell’educazione finanziaria".