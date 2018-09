26 settembre 2018- 17:11 Violenza su donne: la finanza si mobilita per aiutare vittime a ripartire (2)

(AdnKronos) - "Crediamo fermamente in questo ambizioso progetto -continua Segre-. In un solo anno sono state coinvolte oltre 700 donne in tutta Italia, da Nord a Sud. Abbiamo incontrato donne di grande valore, che hanno fin da subito accettato la sfida e condiviso con entusiasmo l’obiettivo della nostra iniziativa".Gli incontri di 'D2-Donne al quadrato' sono strutturati per fornire le competenze e le nozioni di pianificazione finanziaria necessarie alle donne che sognano di diventare imprenditrici, gestire una start-up e, al contempo, far quadrare il bilancio familiare: "Il progetto 'Donne al quadrato' -sottolinea Luigi Belluti, presidente di Assiom Forex- è riuscito a intercettare il profondo bisogno di educazione finanziaria che c’'è in tutto il Paese, in qualsiasi fascia sociale, a partire da quelle meno istruite". In tali contesti "le donne, nella maggior parte dei casi anello economico debole della famiglia, hanno iniziato un percorso di consapevolezza che le saprà portare certamente oltre gli steccati della pura economia domestica e che potrà aprire loro gli occhi e la mente su tutto ciò che ancora possono fare".Tre i moduli oggetto di approfondimento: 'pianificazione familiare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita'; 'pianificazione finanziaria: educazione finanziaria e focus sugli investimenti' e 'pianificazione professionale: l’impresa al femminile al tempo della sharing economy'. Nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria, i corsi di formazione, a titolo totalmente gratuito, continueranno su tutta la penisola, dalle grandi città` (Roma e Milano) ai piccoli comuni e rilasceranno un attestato di partecipazione.