26 ottobre 2019- 15:39 Violenza su donne: Leone (M5S), 'maglietta Carrefour agghiacciante'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “La maglietta messa in vendita da Carrefour è semplicemente agghiacciante. L’assenza di sensibilità che emerge dal messaggio è grave e non c’è nessun tipo di giustificazione, perché un tema del genere non può essere trattato nemmeno lontanamente con ironia o superficialità”. Lo afferma Cinzia Leone (M5S), vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, a proposito della maglietta, in vendita in un negozio Carrefour. “In Italia -aggiunge- già troppe donne hanno pagato con la vita fenomeni di violenza. E diffondere messaggi di questo tipo non fa che alimentare una cultura deleteria in ogni senso. L’azienda deve ritirare immediatamente la maglietta e far sì che episodi del genere non capitino mai più”.