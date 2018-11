24 novembre 2018- 15:14 Violenza su donne: Morani, Spadafora bugiardo, 33 mln stanziati da Pd

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Spadafora è un bugiardo seriale. Finge di non ricordare che i 33 milioni sul piano anti violenza per 2019 e 2020 li abbiamo stanziati noi del Pd. Il suo governo , viceversa, ha tagliato i fondi al piano anti tratta e a quello sulle pari opportunità. Spadafora, il moderno smemorato di Afragola , chieda ai suoi colleghi di governo chi ha finanziato il fondo vittime reato, compreso il femminicidio: noi del Pd". Lo dichiara Alessia Morani del Pd. "Così come le risorse 2018 per i centri anti violenza le abbiamo messe noi . E ricordo sempre a Spadafora, che Il governo precedente ha approvato il primo piano anti violenza (attuato e finanziato) nel 2015 per due anni. E Dal 2014 ad oggi ha ripartito tra le regioni quasi 67 milioni di euro sul piano anti violenza. Spadafora, che solo oggi scopre di avere anche le deleghe per le pari opportunità, non è mai andato in audizione, nonostante il Pd lo chiuda da luglio". "Infine gli ricordo che il gruppo del Pd ha presentato alla legge di bilancio ora in discussione vari emendamenti per rimediare alle dimenticanze del suo governo. Abbia almeno il pudore di non venire adesso a parlare di contrasto alla violenza sulle donne . Da che pulpito: i grillini sono quelli che sostengono il ddl pillon, che viola, tra l’altro, la convezione di Istanbul, e che hanno votato contro la norma che cancellava le dimissioni in bianco. E ora parlano di violenza sulle donne solo per fare uno spot il 25 novembre".