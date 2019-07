9 luglio 2019- 19:14 Violenza su donne: Nobili (Pd), 'contributo Spadafora nulla rispetto a Boschi' (2)

(AdnKronos) - "I nostri governi con Maria Elena Boschi hanno stanziato 33 milioni per il piano anti-violenza per il 2019 e il 2020, hanno trovato le risorse per i centri anti-violenza, hanno attuato e finanziato il piano anti-violenza dal 2015 al 2017, previsto bandi pubblici e trasparenti per oltre ulteriori 30 milioni di euro per progetti su violenza sul territorio. Il governo di Spadafora non solo non ha messo un euro in più ma ha ridotto le risorse per il piano anti-tratta e per il fondo Pari opportunità. Soprattutto non ha ancora ripartito i fondi stanziati da noi che in centri anti violenza aspettano ormai dal 2018. Considerati i rispettivi risultati, farebbe meglio a sciacquarsi la bocca prima di tirare in ballo chi l'ha preceduto alle Pari Opportunità e potrebbe quanto meno proseguire il suo lavoro e distribuire le risorse già disponibili grazie al lavoro della Boschi", conclude.