26 ottobre 2019- 14:12 Violenza su donne: Picierno, 'Carrefour rimuova maglietta vergognosa'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "E' inaccettabile che una grande catena di supermercati come @CarrefourItalia venda magliette simili. Il nostro è un Paese con un problema enorme di femminicidi e violenza di genere. Veicolare messaggi come questi è non solo sbagliato ma criminale. Rimuovete questa vergognosa #TSHIT!". Lo scrive su twitter Pina Picierno del Pd.