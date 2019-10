26 ottobre 2019- 17:59 Violenza su donne: Salvini, 'vendono magliette e poi sono io il problema'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "A proposito di deliri, ci sono alcuni supermercati, in questo caso la catena francese Carrefour, che vendeva a Roma una maglietta che istigava alla violenza contro le donne. Ma bisogna essere proprio cretini, cretini fino in fondo. E' già un momento dove la violenza alberga, ahimè, in molte teste e in molti cuori, allora vendiamo pure nei supermercati una disgustosa maglietta dove una figurina getta un'altra figurina giù dalla rupe per risolvere i problemi. Poi è la Lega il problema, poi sono io il problema". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.