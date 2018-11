25 novembre 2018- 13:58 Violenza su donne: Stefàno (Pd), governo non faccia passi indietro

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - Contro la violenza sulle donne "si tratta di fare una battaglia di civiltà con un approccio sinergico e di sintesi tra diverse istituzioni e realtà, a partire dai centri antiviolenza, spesso il primo avamposto salvifico di tante donne in difficoltà. Su questo tema il silenzio del governo gialloverde è intollerabile". Lo scrive sulla sua pagina facebook il senatore del Pd, Dario Stefàno in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Ancora peggio - prosegue l'esponente dem - se si traduce in scelte inequivocabili fatte di tagli ai centri antiviolenza, di abbandono dei percorsi scolastici per la parità di genere, di disinteresse nell’attuazione della norma a favore degli orfani di femminicidio. Su questo fronte, però non si può lasciare spazio alle ombre. Non sono ammesse zone grigie. Serve chiarezza. Per tutto questo, mercoledì in Senato il Partito Democratico ha chiesto di votare una mozione sul contrasto alla violenza contro le donne. Chiediamo al governo di non fare alcun un passo indietro. #Nonunadimeno".