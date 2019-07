9 luglio 2019- 12:52 Violenza su donne: Valente, 'gravissimo Salvini abbia cancellato conferenza stampa'

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Nessuna polemica o gioco delle parti sulla pelle delle donne, si cerchi visibilità altrove. Il sottosegretario Spadafora dovrebbe evitare di ingaggiare una strumentale battaglia politica sul contrasto alla violenza di genere con il suo stesso governo e pensare solo ad attuare più velocemente il piano antiviolenza, sostanzialmente bloccato da oltre un anno". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta parlamentare per il Femminicidio."Esempio ne sia quanto accade oggi: Spadafora attacca Salvini per prendersi un titolo sul giornale, a questo punto vogliamo sapere se è vero, come ci risulta, che la conferenza stampa prevista sul piano antiviolenza è stata cancellata. Fosse così sarebbe un fatto molto grave che denota ancora una volta un acceso scontro all’interno del governo, spostato anche su temi che dovrebbero essere lasciati fuori. Stanno usando lo stesso copione del ddl Pillon, su cui si era accesa una finta schermaglia politica, con Spadafora che si diceva contrario , ma alla fine il disegno di legge è sempre lì".