26 ottobre 2019- 18:58 Violenza su donne: Valente (Pd), 'meglio che Salvini taccia'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Che vuol dire la frase appena pronunciata da Salvini ‘vendono magliette da cretini e poi il problema sono io….’? Che il leader della Lega strumentalizza tutto, anche l’incitamento alla violenza contro le donne, pur di far parlare di sé". Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione sul femminicidio. "C’è un complotto ordito dalle donne contro di lui? Io credo -aggiunge- che per un ex ministro dell’Interno che postava su Facebook le foto di ragazze che avevano osato manifestare contro di lui, che ha avallato il ddl Pillon contro la libertà delle donne, che prometteva terreni in cambio del terzo figlio e che lasciava madri e bambini in mare a soffrire penso sia più saggio tacere su questi temi”.