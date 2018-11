24 novembre 2018- 14:35 Violenza su donne: Valente (Pd), Spadafora mente, attui piani governo dem

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - “E’ stupefacente che il sottosegretario Spadafora per mascherare le difficoltà del governo strumentalizzi perfino un tema delicato e cruciale come la violenza sulle donne. I fatti parlano chiaro: il precedente governo ha lasciato un piano d’azione ben preciso fino al 2020 che non viene attuato. Anzi, come ammette lo stesso Spadafora, c’è un taglio nella manovra del 2,7% delle risorse per la lotta alla violenza di genere". Lo dichiara la senatrice dem Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd."E’ comprensibile che il sottosegretario si trovi in difficoltà con un alleato di governo che va in direzione opposta a quella dei diritti e della tutela delle donne, ma è ora che esca da ogni ambiguità e la smetta di fare propaganda politica. I governi del Pd hanno impegnato risorse in azioni concrete e questo è un dato innegabile. Come è innegabile che questo governo di certo non può farsi paladino di alcuna campagna in questo senso. Sarebbe già un risultato se si limitasse a mantenere gli impegni del piano già stabilito, ma per ora in Parlamento non si è visto e non è venuto neanche ad illustrare le linee programmatiche, come più volte richiesto”, conclude Valente.