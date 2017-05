VIOLENZA SU DONNE: ZANETTI, DA SERRACCHIANI PAROLE BUON SENSO

13 maggio 2017- 10:32

Roma, 13 mag.(AdnKronos) - "Trovo incomprensibili le levate di scudi contro Deborah Serracchiani per aver detto una cosa che può essere al massimo tacciata di banalità: le circostanze aggravanti, così come le circostanze attenuanti esistono da sempre nel codice penale e nel comune sentire della gente in relazione ad ogni tipo di reato". Lo afferma il segretario di Scelta civica, Enrico Zanetti. "Dire che essere un profugo accolto da un Paese rappresenta una aggravante, nell'istante in cui si commette un odioso crimine contro la persona, significa dire cose di pacifico buon senso. Quello che non usano -conclude Zanetti- tutti coloro che, da destra e da sinistra, insorgono contro le parole di Deborah Serracchiani".