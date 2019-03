16 marzo 2019- 18:00 Violenze a Parigi, la condanna M5S

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - “Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con la polizia, la violenza e i saccheggi nelle strade di Parigi. In Italia, così come in tutta Europa, il cambiamento richiesto a gran voce dalla maggioranza dei cittadini non può che passare attraverso gli strumenti e i canali pacifici della democrazia. La nostra solidarietà va ai feriti e a tutti i cittadini vittime di queste azioni indifendibili”. E' quanto si legge in una nota della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.