VISA: ESTESA AD EUROPA PARTNERSHIP CON PAYPAL

18 luglio 2017- 08:45

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Visa e PayPal estendono all’Europa la loro partnership strategica. Ad annunciarlo le due società che collaborano già negli Stati Uniti e nell’area Asia-Pacifico per accelerare l’adozione di pagamenti sicuri ed efficaci quando si effettua shopping online, in-app e nei negozi fisici. L’estensione garantisce i benefici ed il valore aggiunto della partnership anche ai consumatori ed alle imprese europee. In aggiunta, PayPal, grazie alla sua licenza bancaria europea, si unirà al network di istituzioni finanziarie clienti di Visa e potrà offrire account Visa in Europa, permettendo a consumatori e aziende di utilizzare i fondi PayPal per le proprie spese in tutto il mondo, ovunque Visa sia accettata.