VISA: ESTESA AD EUROPA PARTNERSHIP CON PAYPAL (2)

18 luglio 2017- 08:45

(AdnKronos) - "Visa e PayPal hanno in comune l’obiettivo di fornire ai consumatori modalità di pagamento che siano rapide, sicure e pratiche, che possano essere utilizzate sui loro dispositivi preferiti. La crescita della portata della nostra collaborazione anche in Europa offre una più ampia possibilità di scelta ai consumatori e porta benefici agli esercenti", dichiara Bill Sheedy, ceo, Europe Region di Visa."Grazie all’opportunità di emettere account Visa in Europa, PayPal sarà in grado di offrire ai clienti metodi nuovi e innovativi di gestione e di movimento del denaro, a prescindere dalla piattaforma o dal dispositivo", aggiunge Sheedy.