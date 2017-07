VISA: ESTESA AD EUROPA PARTNERSHIP CON PAYPAL (3)

18 luglio 2017- 08:45

(AdnKronos) - "L’accordo annunciato oggi renderà ancora più incisiva la collaborazione con Visa e con i suoi partner in tutti i nostri mercati europei", afferma Rupert Keeley, executive vicepresident e ceo di PayPal (Europe), che aggiunge: "Il nostro accordo di collaborazione ci permetterà di garantire una scelta più ampia a milioni di consumatori e di aziende attraverso una gamma più ampia di prodotti innovativi. Che sia online, tramite app o nei negozi fisici, PayPal offrirà insieme a Visa metodi semplici, sicuri e pratici di pagare e farsi pagare".L’accordo di partnership europea rende più semplice per le istituzioni finanziarie offrire ai titolari di account Visa la possibilità di fare acquisti utilizzando Paypal ovunque il marchio PayPal sia accettato online, presentando così al consumatore una scelta più ampia. L’accettazione di PayPal sarà estesa anche alle imprese europee che accettano Visa in punti fisici, offrendo opportunità di crescita per Visa, PayPal e i loro clienti.