VISA: TITOLARI PRODOTTI IN ITALIA POSSONO USUFRUIRE DI APPLE PAY

17 maggio 2017- 11:16

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - I titolari di prodotti Visa in Italia possono utilizzare i loro iPhone, compatibili con il servizio Apple Pay, per fare acquisti in tutto il mondo. Lo rende noto Visa. Il Servizio Visa Tokenisation consente ai titolari Visa di aggiungere in Apple Pay, in maniera semplice e rapida, le proprie carte Visa di credito o di debito e pagare in tutta sicurezza presso i terminali Pos che accettano pagamenti contactless. Apple Pay sarà inizialmente disponibile per coloro tra i titolari di prodotti Visa che hanno una relazione bancaria con UniCredit e che dispongono di uno smartphone Apple. "Visa è molto più di una carta di pagamento in plastica nel vostro portafoglio. Siamo lieti di accogliere e supportare lo sviluppo di nuove soluzioni di pagamento nel mercato italiano come nel caso specifico di Apple Pay", afferma Davide Steffanini, General Manager Italy di Visa. "I consumatori italiani, ora, con Apple Pay, hanno un’ulteriore opportunità di semplificare i loro pagamenti e di farlo in maniera sicura. Attraverso il servizio Visa Tokenisation possono rassicurarsi sul fatto che le informazioni personali e di conto collegate al loro prodotto Visa sono conservate in maniera estremamente sicura".