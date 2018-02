VISCO: AVANTI CON RIFORME E SCELTE RESPONSABILI, NUOVO GOVERNO NON LASCI DUBBI/ADNKRONOS

10 febbraio 2018- 14:11

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Riforme per consolidare la ripresa dell'economia e scelte responsabili per mantenere l'equilibrio dei conti pubblici. Perchè, su questo fronte, il governo che verrà non deve lasciare dubbi sulla sua determinazione ad andare avanti sulla strada intrapresa. Sono questi i punti fermi e ineludibili della rotta indicata oggi dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla seconda giornata dei lavori del Forex a Verona. Un monito forte, quello che giunge da Visco, a mantenere la barra diritta, a non deviare dal percorso avviato, che già ha portato frutti con le riforme messe in campo negli ultimi anni. I numeri stanno ad attestare la netta accelerazione della crescita nello scorso anno. Secondo prime stime, indica Visco, la crescita è salita dallo 0,9 per cento nel 2016 all’1,5 lo scorso anno. E l’occupazione ha continuato ad aumentare (0,8 per cento nel 2017), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 10,8 per cento in dicembre, il valore più basso dall’agosto del 2012 del 2017). Nel 2018, la crescita dovrebbe proseguire a un ritmo prossimo all’1,5 per cento; resterebbe al di sopra dell’1 per cento anche nel prossimo biennio. Intanto, "il rischio di deflazione è stato scongiurato" anche se, sottolinea Visco, "rimane arduo spingere al rialzo le attese di inflazione". La quale dopo un lieve calo all’inizio dell'anno, dovrebbe gradualmente salire, portandosi su livelli in linea con l’obiettivo nella seconda parte del 2020.