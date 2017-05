VISCO: CONSENSO VA CERCATO CON PROGRAMMI CHIARI E REALISTICI

Roma, 31 mar. (AdnKronos) - "Il consenso va ricercato con la definizione e la comunicazione di programmi chiari, ambiziosi, saldamente fondati sulla realtà". A metterlo in chiaro è il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, per il quale non esistono, dunque, facili scorciatoie sul "percorso per riportare l'Italia sulla strada della crescita". Un percorso che "è iniziato ma deve rafforzarsi" e "i cambiamenti richiederanno tempo, impegno, sacrifici", avverte. "Interventi di sostegno alla domanda potranno lenire i costi economici e sociali della transizione, ma le politiche economiche - afferma Visco - devono avere una veduta lunga, mettere in evidenza i benefici per i cittadini".