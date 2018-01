VISCO: IN ITALIA SEGNALI INCORAGGIANTI SU DIVERSI FRONTI

26 gennaio 2018- 17:53

Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - "In Italia stanno emergendo segnali incoraggianti su diversi fronti". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco a conclusione dell'intervento tenuto a Venezia alla Scuola Librai."La spesa culturale, nella definizione pur limitata di spesa in libri non scolastici, giornali e riviste, cinema, concerti, teatri e musei, che era caduta da 30 a 20 euro mensili tra il 1997 e il 2013 negli ultimi anni ha segnato una inversione di tendenza - ha spiegato - Secondo l’ultima indagine condotta nel 2015, il deficit di competenze dei quindicenni italiani nei confronti dei coetanei degli altri paesi OCSE si è affievolito (dal 2006, primo anno della rilevazione)".