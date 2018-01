VISCO: IN ITALIA SEGNALI INCORAGGIANTI SU DIVERSI FRONTI (2)

26 gennaio 2018- 17:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E per Visco "Segnali positivi stanno anche affiorando nel mondo delle imprese, con le oltre 8.000 start-up innovative iscritte attualmente nel registro delle imprese (un numero più che quadruplo rispetto al 2014) che, per quasi il 60 per cento operano nei settori relativi ai servizi ITC e nel settore R&S - ha spiegato - in quello del lavoro, con il proseguimento della crescita del numero di occupati, che alla metà dello scorso anno ha superato i 23 milioni per la prima volta dal 2008 e, in novembre, è salito al massimo storico, a quasi 23 milioni e 200 mila."Ma anche nei dati macroeconomici - ha spiegato- con il ritorno a tassi di crescita del prodotto interno lordo nell’intorno dell’1,5 per cento, la stabilizzazione del rapporto tra il debito pubblico e il PIL e del quale ora si deve assicurare una chiara tendenza alla discesa, con i crediti deteriorati che in appena un anno si sono ridotti di un quarto, con il surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti (a quasi il 3 per cento del PIL) che denota la ritrovata vitalità delle nostre imprese esportatrici, con un debito estero netto che, in rapporto al PIL, è sceso dal 25 a meno dell’8 per cento in poco più di tre anni"."Questi sviluppi favorevoli, per essere davvero duraturi, dovranno però essere sostenuti da un deciso miglioramento della qualità del capitale umano. E' solo investendo in quel bene chiamato conoscenza che potremo stare meglio, noi e l’economia nella quale tutti operiamo", ha infine concluso.