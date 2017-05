VISCO: SERVE SFORZO ECCEZIONALE, NO RETROMARCE E AVANTI CON RIFORME/ADNKRONOS

31 maggio 2017- 15:21

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Nessun passo indietro, nessuna retromarcia. L'Italia che esce dagli "anni peggiori della sua storia in tempo di pace", che ha imboccato la strada della ripresa, se pur debole e lenta rispetto al passo dell'area euro, deve compiere altri "passi avanti". Anzi, ha bisogno di uno "sforzo eccezionale" sul terreno delle riforme, su quello della finanza pubblica, dove l'alto debito è un fattore di grave vulnerabilità, delle banche ma soprattutto sul terreno del mercato del lavoro, che sconta "l'eredità più dolorosa della crisi". E' questa la rotta che il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, indica e invita a seguire senza indugi nelle ultime Considerazioni finali del suo mandato. Un richiamo forte, quello che consegna nelle 26 cartelle della relazione, che si chiudono con un netto monito: "il consenso va ricercato con la definizione e la comunicazione di programmi chiari, ambiziosi, saldamente fondati sulla realtà". Il numero uno di Via Nazionale parla di sfide "impegnative", quelle che ha di fronte il nostro Paese, che "richiederanno tempo, impegno, sacrifici", che vanno affrontate senza scorciatoie ma con politiche economiche che abbiano "una veduta lunga". Pesa, è vero, "l'incertezza politica" ma, al di là di questo, "sono fiducioso - assicura Visco - che il nostro Paese saprà ottenere risultati che servono l'interesse generale, tenendo conto di chi resta indietro e di chi arretra, liberando l'economia da inutile vincoli, rendite di posizioni, antichi e nuovi ritardi. Andranno colte tutte le occasioni che l'innovazione oggi offre per sviluppare un'economia robusta, una finanza stabile e utile, un sistema sociale più giusto".