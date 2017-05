VISCO: SERVE SFORZO ECCEZIONALE, NO RETROMARCE E AVANTI CON RIFORME/ADNKRONOS (2)

31 maggio 2017- 15:21

(AdnKronos) - Gli ultimi cinque anni sono stati caratterizzati da "un'intesa stagione di riforme", riconosce Visco. "Si è mirato ad accrescere l’efficienza del sistema produttivo modificando la cornice normativa dell’attività economica e intervenendo sul funzionamento dei mercati dei prodotti, del capitale e del lavoro", dice Visco che ricorda, tra gli altri, anche gli interventi per la Pubblica amministrazione e la giustizia civile e l'azione di contrasto alla corruzione. "Si sono adottati - prosegue - provvedimenti che hanno facilitato una ricomposizione dell’occupazione dipendente verso forme contrattuali a tempo indeterminato; si è dato avvio al rafforzamento delle politiche attive a favore dell’occupazione; sono stati rivisti gli ammortizzatori sociali". "Sono primi passi su un sentiero ancora lungo, che è indispensabile percorrere con continuità e coerenza, controllando lo stato di attuazione degli interventi effettuati", raccomanda il Governatore. "L’azione di riforma - dice - va estesa nella direzione di facilitare le nuove iniziative imprenditoriali e la concorrenza in importanti comparti dei servizi, semplificare ulteriormente le procedure di gestione delle crisi aziendali, ridurre i tempi della giustizia su livelli comparabili con quelli degli altri paesi avanzati, eliminare i disincentivi regolamentari e fiscali allo sviluppo dimensionale delle imprese". Ma centrale, per Visco, è la questione del lavoro, alla quale dedica un lungo passaggio della sua relazione. "Nel 2014 il tasso di disoccupazione è stato pari a quasi il 13 per cento, più del doppio che nel 2007; quello dei giovani, tra i 15 e i 24 anni, dal 20 ha superato il 40 per cento; i valori sono più alti nel Mezzogiorno", sono i dati evidenziati da Visco. "La questione del lavoro - incalza- riguarda l'integrazione sociale e la stessa identità personale" e "sul piano economico non va vista solo come un problema congiunturale: il potenziale di crescita dell'economia dipende dalla quantità e qualità della forza lavoro e dalla capacità del sistema di darle un impiego adeguato".