VISCO: SERVE SFORZO ECCEZIONALE, NO RETROMARCE E AVANTI CON RIFORME/ADNKRONOS (4)

31 maggio 2017- 15:21

(AdnKronos) - Di qui, la necessità sollecitata dal Governatore di "approfittare del consolidamento della ripresa per accelerare il necessario aggiustamento strutturale dei conti pubblici": "un programma di riduzione del debito pubblico credibile può rafforzarsi da sè. Si può innescare - dice Visco - un circolo virtuoso simile a quello che ci consentì di aderire all'euro. Non potremmo rendere un tributo migliore alla memoria di Carlo Azeglio Ciampi, che quel programma definì e mise in atto". Per Visco, poi, "restano ampi spazi di razionalizzazione delle risorse pubbliche che vanno indirizzate verso obiettivi di medio-lungo periodo" e "deve tornare a crescere la spesa per gli investimenti pubblici". Ma nelle Considerazioni finali, Visco parla tanto anche di Europa. "E' un'illusione pensare che la soluzione dei problemi economici nazionali possa essere più facile fuori dall'Unione economica e monetaria. L'uscita dall'euro, di cui spesso si parla senza cognizione di causa, non servirebbe a curare i mali strutturali della nostra economia", puntualizza. "Al contrario, essa- avverte- determinerebbe rischi di gravi instabilità". E' vero, chiosa ancora Visco, che l'Unione sia risultata "più forte nel proibire che nel fare" ma "l'Europa deve restare un'ancora salda in un mondo che appare sempre più instabile e politicamente imprevedibile".