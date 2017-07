VITALIZI: ANZALDI, LEGGE PD MA TG1 INTERVISTA DI MAIO

26 luglio 2017- 21:27

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "Sulla legge sui vitalizi targata Pd, passata grazie ai voti Pd, nata da una proposta Pd, primo firmatario il deputato Pd Richetti, il Tg1 unico telegiornale Rai che intervista il Cinquestelle Di Maio, che in Parlamento non si è mai occupato di questa legge, nè è stato relatore o ha seguito l'iter per il suo partito. E Richetti sentito solo in seconda battuta, peraltro con immagine sfocata". Lo scrive su Facebook Michele Anzaldi, deputato Pd e segretario della commissione di Vigilanza. "Che senso ha? Quale è la logica giornalistica dietro scelte del genere? Informazione distorta al Tg1 o agli altri Tg?"