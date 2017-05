VITALIZI: BOTTICI, PD VUOLE ALLUNGARE IL BRODO

10 maggio 2017- 21:31

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - “Oggi, come prevedevo, in Ufficio di Presidenza il Pd ha presentato la stessa delibera sui vitalizi a firma Sereni, non apportando neppure le opportune modifiche per adeguarla al Senato. Se volevano aspettare i ricorsi sulla sentenza Sereni, allora perché ripresentare la stessa? La sensazione è che il Pd voglia solo allungare il brodo. Le leggi in Aula vengono approvate in un batter d'ali, mentre le delibere per i vitalizi devono attendere mesi”. Lo afferma il questore M5S in Senato Laura Bottici. “Da quella presentazione poi -aggiunge- diversi senatori si sono riservati il diritto di presentarne altre, quindi io ne ho presentate subito altre 3 che coprono diversi ambiti dei vitalizi. Da qui la decisione di posticipare la votazione delle delibere anche in attesa della sentenza sulla delibera Sereni. Ho chiesto tempi certi per il prosieguo dei lavori e per ora come data fissata abbiamo solo il 24 maggio per le nuove proposte di delibera. Tutto il resto è ancora da decidere”.