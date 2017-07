VITALIZI: BOTTIN, LEGGE CONTRARIA A DIRITTO, E NOI EX CONSIGLIERI SIAMO ULTIMI DELLA CATENA

26 luglio 2017- 13:34

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - "Cosa penso di questa legge? Tutto il male possibile, questa legge è contraria al diritto. La giustizia sociale deve essere trovata in maniera diversa. E noi 'poveri' ex consiglieri regionali siamo gli ultimi della catena: oggi abbiamo visto che la Camera decide anche per le Regioni, quindi senza avere rispetto delle autonomie e delle competenze". Così all'Adnkronos, Aldo Bottin, presidente dell'Associazione dei Consiglieri regionali del Veneto attacca senza mezze misure la legge taglia vitalizi, in corso di approvazione alla Camera."Questa legge non ci soddisfa assolutamente perchè si tenta di recuperare il riequilibrio di bilancio statale guardando solo ad alcuni - spiega l'ex consigliere regionale veneto - io sono d'accordo che tutti in maniera proporzionale al proprio reddito devono contribuire, ma deve essere 'l'arma' fiscale, e non puntando solo sulla cosiddetta 'casta'"."E poi, macchè privilegi, noi siamo titolari di diritti previsti dalla legge, dalle leggi regionali, vistate a suo tempo dal governo - spiega Bottin - ora non è possibile cambiare le 'regole del gioco' in corso di partita. Quale affidamento posso avere io cittadino di uno stato che cambia le regole violando la retroattività?". "E non manca il rischio che questa riforma ricada poi su altri pensionati pubblici", conclude l'ex consigliere regionale.