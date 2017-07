VITALIZI: CANCELLERI (M5S), BENE CAMERA ORA TOCCA A SICILIA, QUI COSTANO OLTRE 17 MLN

27 luglio 2017- 14:42

Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Ottimo il sì della Camera al taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Ora tocca alla Sicilia cancellare questo odioso privilegio". Lo dice il candidato presidente della Regione siciliana del M5S, Giancarlo Cancelleri, commentando il via libera della Camera alla cancellazione di "questo insopportabile privilegio dal sapore medioevale. I vitalizi degli ex deputati in Sicilia – prosegue – costano oltre 17 milioni di euro l'anno e rappresentano uno scandaloso pugno allo stomaco dei cittadini. In questa legislatura abbiamo provato varie volte a tagliarli con mille proposte, ma i partiti e il governo ci hanno sempre detto di no, continuando a difendere i loro privilegi e ormai pare impossibile che si faccia qualcosa entro la fine del mandato". "Vorrà dire che, se i siciliani ci daranno la loro fiducia a novembre - assicura il pentastellato -, il taglio, con apposita nostra legge, sarà uno dei primi provvedimenti del nostro governo". Da rivedere per il M5S pure la questione delle pensioni dei deputati dell'Ars. "Noi abbiamo da tempo presentato una norma all'ufficio di presidenza dell'Ars per modificare il meccanismo che le regola - dice -. Queste devono essere calcolate con la legge Fornero, i parlamentari devono andare in pensione in base ai contributi versati come avviene per tutti i comuni mortali e non dopo quattro anni e mezzo di legislatura, come accade ora. Noi il nostro esempio l'abbiamo dato - conclude Cancelleri - rinunciando a quel privilegio travestito da pensione, ma nessun politico si è sognato di seguire le nostre orme, come ampiamente previsto".