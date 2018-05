4 maggio 2018- 20:59 Vitalizi: De Poli, impegno Senato non si discute

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "L'impegno del Senato ad un percorso con la Camera sul tema dei vitalizi non puo' essere messo in discussione. Gli uffici legislativi e amministrativi dei due rami del Parlamento si sono incontrati ieri per valutare in maniera coordinata gli aspetti di diritto e di metodo. Una riunione che fa seguito a quella che come questori del Senato abbiamo avuto una settimana fa con i colleghi della Camera",. Lo afferma il senatore questore 'anziano', Antonio De Poli. "Vanno valutati rapidamente ma con attenzione - aggiunge - tutti gli aspetti che attengono al piano costituzionale, tecnico e fiscale. Per evitare di fare un lavoro che rischierebbe di essere inutile e demagogico, in contrasto con quelli che sono i reali interessi dei cittadini".