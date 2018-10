16 ottobre 2018- 16:31 **Vitalizi: Di Maio, detto e fatto, bye bye privilegi anche per ex senatori**

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva!". Così in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio dopo che il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato la riforma dei vitalizi per gli ex senatori secondo il metodo contributivo disposto dalla Camera.