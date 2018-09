19 settembre 2018- 20:11 Vitalizi: D'Incà, si elimini anche per senatori emolumento iniquo

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Il presidente dell’Inps è stato ascoltato in audizione oggi in Senato a proposito del taglio dei vitalizi anche a Palazzo Madama. Ancora una volta emerge quanto siano, utilizzando le parole di Boeri, ‘insostenibili’ tali privilegi. Non solo: i vitalizi sarebbero stati ‘introdotti in totale autonomia, senza contemplare una valutazione di giudici esterni’". Lo sottolinea Federico D'Incà, deputato M5S e questore della Camera. "È il caso quindi -lo ribadiamo- che nessuno faccia ostruzionismo -aggiunge- e che si elimini al più presto anche per i senatori questo emolumento iniquo e arbitrario. Questi soldi devono tornare ai cittadini”.