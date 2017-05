VITALIZI: FALOMI (EX PARLAMENTARI), ORA A RISCHIO ANCHE TUTTI I PENSIONATI

25 maggio 2017- 18:28

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Il testo che esce dalla commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati sui vitalizi e sulle pensioni dei parlamentari, è un obbrobrio giuridico che sancisce il principio gravissimo che le norme per andare in pensione vigenti in una certa epoca, possono cambiare retroattivamente". Lo afferma Antonello Falomi, presidente dell'Associazione ex parlamentari. "Si tratta -aggiunge- di un colpo duro allo Stato di diritto. Nessun cittadino, nessun pensionato avrà più la certezza che i diritti che gli sono garantiti dalle leggi dello Stato, saranno rispettati in futuro. Si tratta di una legge palesemente incostituzionale che farà la fine di tante leggi-volantino fatte per guadagnare consenso elettorale, bocciate dalla Corte".