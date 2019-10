24 ottobre 2019- 14:49 Vitalizi: Figuccia (Udc), 'pronti a diffida verso responsabili mancato taglio'

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Insieme ad alcune associazioni di categoria stiamo vagliando l'ipotesi di presentare un atto stragiudiziale affidando ad un gruppo di legali l'esame della vicenda vitalizi per la stesura di una diffida indirizzata ai responsabili del mancato taglio o, peggio ancora, di un taglietto beffa che cerca di eludere i siciliani". Così il deputato dell'Udc all'Ars Vincenzo Figuccia. "Il documento al quale stanno lavorando i giuristi – spiega - trae fondamento dal danno che i siciliani subirebbero per il mancato trasferimento dallo Stato che ammonta a 60 milioni circa. Se questo dovesse accadere, invieremo agli artefici una bella raccomandata nella quale chiederemo il risarcimento per le lesioni che inevitabilmente deriverebbero in termini di servizi erogati dalla deduzione statale".