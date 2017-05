VITALIZI: GIARRUSSO, PARLAMENTARI PD SENZA VERGOGNA

10 maggio 2017- 21:28

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - “Il Pd non ha voluto votare la proposta del Movimento 5 Stelle di abolire gli indecenti privilegi dei parlamentari in tema di pensioni d'oro e così facendo i parlamentari del Pd si avviano allegramente verso il mese di settembre, quando si intascheranno la pensione dopo soli 4 anni e 6 mesi di lavoro. Sono senza vergogna”. Lo afferma il senatore M5S Mario Giarrusso. “Si sentono privilegiati -aggiunge- rispetto a tutti gli altri cittadini. Fanno finta di proporre i tagli ai vitalizi, poi invece alla prova dei fatti si tirano indietro come codardi, alla faccia di tutti coloro che non arrivano neanche alla fine del mese o vivono con pensioni da fame. Hanno tradito la fiducia dei cittadini e davanti a loro ne risponderanno”.