VITALIZI: L'EX MINISTRO CARDINALE, GIUSTO DARE ESEMPIO, TETTO ANCHE A MANAGER PUBBLICI

26 luglio 2017- 18:32

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "E' giusto che parlamentari ed ex diano il buon esempio, i tempi lo impongono. Mi chiedo, però, quando lo stesso trattamento sarà riservato anche ai manager del settore pubblico. Quando sarà stabilito un tetto anche ai loro stipendi e alle loro pensioni pagati con i soldi dei contribuenti?". A dirlo all'AdnKronos è Salvatore Cardinale, un'esperienza lunga 30 anni in Parlamento, ex ministro delle Comunicazioni nel primo e nel secondo governo D'Alema e oggi leader di Sicilia futura, commentando la proposta di legge Richetti per l'abolizione dei vitalizi, il cui voto alla Camera è atteso per oggi. Dirigente d'azienda, negli anni Ottanta Cardinale divenne sindaco di Mussomeli e segretario provinciale dello Scudo Crociato a Caltanissetta. Poi una carriera politica in ascesa che lo portò al Parlamento nazionale per cinque legislature. "Le leggi vanno sempre rispettate - dice adesso - e dovrà esserlo anche questa quando lo diventerà. Credo che qualche profilo di incostituzionalità emerga perché si interviene su diritti acquisiti, ma non sarò certo io a lamentarmi". Sull'entità dei tagli Cardinale non entra nel merito. "Indubbiamente subirò un danno - dice , ma di certo avrò di che vivere. Di fronte alla condizione che vive il Paese è un sacrificio che occorre fare, ma i sacrifici dovremmo farli tutti, non solo i parlamentari". Sotto la lente d'ingrandimento per l'ex ministro, allora, andrebbero posti tutti "gli stipendi e le pensioni altissime di dirigenti di aziende pubbliche. Si otterrebbe un bel risparmio agendo anche su quel fronte. Altrimenti è una piccola goccia nel mare. Perché si possano avere effetti sul sistema Paese è necessario un intervento più diffuso" conclude.