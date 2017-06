VITALIZI: M5S CONTRO 'SPEEDY PENSIONE' DEPUTATI ARS, GRILLINI IN PIAZZA A PALERMO

5 giugno 2017- 16:16

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Il countdown è arrivato a fine corsa. E' domani il 'giorno del privilegio' dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, il giorno in cui matureranno i requisiti per andare in pensione dopo appena 4 anni, 6 mesi e un giorno di permanenza a Sala d'Ercole. Il "giorno della verGogna" l'hanno ribattezzato i parlamentari a Cinque Stelle di Palazzo dei Normanni, che proprio per domani hanno organizzato una passeggiata in corso Vittorio Emanuele, a Palermo, con agorà finale a Palazzo dei Normanni. "Si tratta – dicono i deputati M5S - di un privilegio inaccettabile per i 'comuni mortali', per i quali questo diritto scatta dopo oltre 42 anni di lavoro". Il M5S al "vitalizio travestito da speedy-pensione" ha rinunciato nei giorni scorsi con una lettera ufficiale depositata agli uffici dell'Ars. "Abbiamo fatto il possibile per cancellare questo percorso di favore per tutti gli altri deputati regionali - dicono adesso -, presentando una proposta di modifica del regolamento delle pensioni dell'Ars all'ufficio di presidenza di palazzo dei Normanni".