VITALIZI: M5S CONTRO 'SPEEDY PENSIONE' DEPUTATI ARS, GRILLINI IN PIAZZA A PALERMO (2)

5 giugno 2017- 16:16

(AdnKronos) - Anche se i parlamentari di Sala d'Ercole metteranno in cassaforte domani la certezza di avere acciuffato una pensione di poco più di mille euro lorde al mese, l'assegno mensile per loro arriverà a partire dal 65esimo anno di età. Tetto che si abbassa per chi ha più legislature alle spalle. "È sempre e comunque - dicono i deputati - una cosa inaccettabile per i cittadini, che va assolutamente cancellata". Alla passeggiata, che partirà alle 11 dai Quattro Canti, parteciperanno i 14 parlamentari M5S all'Ars, sindaci siciliani a 5 stelle, e candidati M5S alle prossime amministrative.