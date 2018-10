18 ottobre 2018- 10:10 Vitalizi: M5S, ora intervenire anche su parlamentari europei (2)

(AdnKronos) - "Con 5 anni di mandato -spiega ancora M5S- si matura una pensione a vita pari a 1.484,70 euro al mese. Con due legislature l'assegno raddoppia. I deputati europei inoltre non versano i contributi come tutti i normali cittadini. Questo è un privilegio perché ai parlamentari basta un solo anno di legislatura per andare in pensione a 63 anni e avere dunque diritto a un assegno". "Abbiamo presentato una proposta di risoluzione e inviato una lettera al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Risposta? Nessuna, eppure il Presidente è sempre molto attivo negli affari di politica interna italiana... Abbiamo presentato la nostra proposta alla Commissione competente, quella giuridica, ma i coordinatori spalleggiati dai grandi gruppi Ppe e S&D -guarda caso gli stessi Forza Italia e Pd che non hanno partecipato al voto in Senato- l’hanno bocciato. Abbiamo presentato un nuovo emendamento al mandato per il trilogo del bilancio 2018 e purtroppo la maggioranza ha ancora una volta detto no". "Non ci arrendiamo. Così come è cambiata l’Italia, cambierà anche l’Europa. Vi chiediamo di sostenere la nostra proposta di buon senso. Con il taglio di questo privilegio -conclude l'appello M5S- potremo finanziare il Fondo sociale europeo e lottare contro la povertà, purtroppo troppo diffusa in Europa".