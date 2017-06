VITALIZI: M5S, SLITTAMENTO PDL COLPA DEL PD

1 giugno 2017- 15:19

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - “Richetti non conosce vergogna: la sua proposta di legge sul taglio dei vitalizi è stata affossata dai suoi amici del Pd. Lo dovrebbe chiedere a loro il motivo per cui il suo esame è slittato a fine giugno. Noi del Movimento 5 Stelle siamo riusciti, dopo molte pressioni e insistenze, a farla calendarizzare in Aula, ma i Dem l’hanno insabbiata, smentendo anche lo stesso pinocchio Renzi, che a parole la considerava una priorità”. Lo affermano deputati M5S membri della commissione Affari costituzionali. “Quando Richetti dice che gli Uffici di presidenza delle Camere potrebbero approvare subito la norma, prende in giro gli italiani -aggiungono i pentastellati- e ci fa sorridere, sia perché il Pd è la maggioranza in questi organi, e sia perché il Pd ha bocciato il ddl Richetti, la cui votazione era stata proposta da noi nell’Ufficio di presidenza della Camera, giudicando l’emendamento M5S inammissibile, perché sarebbe dovuto passare per l’Aula. E ora Richetti dice che bisogna passare per l’Ufficio di presidenza”. “La verità -concludono gli esponenti M5S- è che sono dei buffoni e dei bugiardi seriali e che non vogliono la cessazione del loro privilegio”.