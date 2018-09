19 settembre 2018- 18:06 Vitalizi: Montevecchi (M5S), ora via anche al Senato

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Nella sua audizione al Consiglio di presidenza del Senato il presidente dell'Inps Boeri ha detto chiaro e tondo che i vitalizi sono un sistema insostenibile, destinato a gravare in modo rilevante sui cittadini in aggiunta alla spesa destinata al pagamento delle indennità parlamentari. C'è poco da aggiungere: dobbiamo cancellare subito questo odioso privilegio e riportare gli ex senatori al livello dei comuni cittadini. Il primo gennaio 2019 i vitalizi non devono esistere più nemmeno al Senato". Lo afferma Michela Montevecchi, senatrice del Movimento 5 Stelle segretario del Consiglio di presidenza.