VITALIZI: PISICCHIO, PRESIDENTE INPS NON è LEADER POLITICO

2 agosto 2017- 12:54

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "La debolezza della politica danneggia le istituzioni democratiche e concorre a creare confusione nei ruoli. Non so se è così appropriato, infatti, in questo clima, il comportamento di una persona messa a capo dell'ente pubblico per la previdenza per svolgere una funzione amministrativa, che dichiara ogni giorno come fosse un leader politico. Al netto del merito delle dichiarazioni, ci aspetteremmo dal presidente del l'Inps un'attenzione rivolta ai suoi amministrati e non alla cronaca politica quotidiana". Lo afferma il presidente del gruppo Misto alla Camera Pino Pisicchio.