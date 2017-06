VITALIZI: RICHETTI, DA M5S E GRILLO BALLE PER CONVENIENZA

20 giugno 2017- 20:07

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Avevo deciso di non replicare più' alle bugie e alle menzogne che vedo scrivere senza ritegno. Perché ormai, purtroppo accade troppe volte. Un dibattito pieno di falsità ti fa perdere la voglia di dialogare". Lo scrive Matteo Richetti del Pd su Facebook. "Ho proposto una legge sul ricalcolo dei vitalizi che, non appena la commissione bilancio avrà formulato il parere, verrà approvata dall'aula e che prevede per i parlamentari delle passate legislature pensioni come per tutti i cittadini"."La proposta non tocca in nessun modo gli attuali parlamentari, perché per noi già funziona così: tanto si versa, tanto si percepisce. Si chiama contributivo e così vale per tutti. Beppe Grillo, nel suo blog di oggi pubblica un count down con una sola finalità: aumentare click e quindi incassi per le sue tasche. Scrive Grillo che non vogliamo approvare la legge Richetti per tenerci un privilegio che non esiste più. Grillo sa bene che, approvata o no la mia legge, nulla cambia sul sistema contributivo dei deputati di questa legislatura", sottolinea Richetti."Si chiama disinformazione. Per generare rancore e guadagno. Bugie costruite ad arte con la complicità di parlamentari che non raccontano le cose come stanno. Adesso mi aspetterei un gesto. Non da qualche suo tirapiedi. Non dai Di Maio, Fraccaro o Toninelli di turno che fanno dichiarazioni in agenzie per il solo gusto di leggersi, ma direttamente da Grillo. Un post semplice, diretto, sincero: 'ho scritto una balla: solo perché mi conveniva'", conclude.