VITALIZI: RICHETTI, M5S FA FINTA DI SOSTENERE MIA PROPOSTA

1 giugno 2017- 13:02

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - “Questa legge ha attirato l'attenzione di tutti quei partiti sulla via di Damasco che hanno sentito odore di voto e hanno sperato di ottenere qualche voto in più dicendo ho fatto la battaglia per i vitalizi”. Così Matteo Richetti, deputato del Pd, relatore del ddl sul taglio dei vitalizi, a Radio 24.“Una cosa di una miseria che c'è solo da vergognarsi, sono due anni che io l'ho presentata e ho cercato, come si fa nelle istituzioni, di creare un dialogo parlamentare su questo. E ieri c'era ancora qualcuno che mi chiedeva di firmarla, perché adesso c'è qualcuno che pensa se sono fortunato non arriva nemmeno in fondo, ma ci caccio la firma così passo per il buono. Qui la grande alleanza è tra i finti rivoluzionari e i conservatori veri. Perché io le sto citando sia quelli che fanno finta di sostenermi - perché secondo lei il M5s è contento se passa una legge proposta dal Pd? - sia degli amici di partito che se non passa sono contenti. Siamo in mezzo a finti innovatori e straordinari conservatori", osserva."Se si volesse, si potrebbero convocare gli uffici di Camera e Senato e chiudere la legge la prossima settimana. Io sono un deputato, ho lo strumento della proposta di legge e lo uso fino in fondo. C'è tutta una discussione che dice che la materia previdenziale può essere regolamentata da una delibera degli uffici di presidenza, che ovviamente non sono soggetti all'iter bicamerale, ma sono una delibera approvata. Allora si assumano i contenuti di questa legge”, conclude.