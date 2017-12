VITALIZI: RICHETTI, RESPONSABILITà è DI CHI GUIDA IL SENATO

12 dicembre 2017- 13:45

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Sul fronte dei vitalizi "ci sono due strade che il Senato ha davanti: la prima è approvare in via definitiva la mia legge senza modifiche; la seconda è andare all'ufficio di presidenza e produrre gli effetti della mia legge con una delibera dello stesso ufficio di presidenza, o con taglio o con ricalcolo. Ora la responsabilità ce l'ha chi guida i lavori al Senato". Ad affermarlo è il portavoce nazionale del Partito Democratico Matteo Richetti, in merito alla questione dei vitalizi, a margine della presentazione di 'Piccole per modo di dire' il libro scritto insieme a Paolo Agnelli (intervistati da Giancarlo Loquenzi).Rispondendo alle critiche del Movimento 5 Stelle, Richetti sottolinea: "i Cinque stelle rivendicano l'approvazione di una loro legge, di una loro proposta? Non mi pare, non mi risulta mai presentata. Stiamo discutendo di come arrivare in fondo a una proposta mia e del Pd. Punto". Per il portavoce nazionale del Pd, su questo "si faccia chiarezza perché i grillini da questo punto di vista hanno fintamente sostenuto la mia legge solo quando la Camera è arrivata in fondo all'approvazione e oggi stano facendo di tutto per andare in campagna elettorale e attaccare il Pd perché non ha tagliato i vitalizi. Questi sono i fatti".