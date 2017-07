VITALIZI: ROSATO, SODDISFATTI PER ESAME PROVVEDIMENTO

20 luglio 2017- 16:36

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - "Soddisfazione" per una decisione presa "secondo le richieste che avevamo fatto", è stata espressa dal presidente dei deputati del Pd, Ettore Rosato, dopo il calendario fissato dalla Conferenza dei capigruppo della Camera per l'esame del provvedimento sui vitalizi. Quanto alle osservazioni della commissione Bilancio, "non tolgono nulla all'efficacia del provvedimento, riguardano l'ente erogatore, è questione tecnica", dice ancora Rosato.