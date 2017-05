VITALIZI: SAMMARCO (AP), RIFORMA ALIMENTA SOLO STERILE DEMAGOGIA

26 maggio 2017- 21:11

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - "La commissione Affari costituzionali della Camera sta per dare il primo ok alla norma che andrebbe ad abolire i vitalizi dei parlamentari e che prevede, per tutti gli eletti, che l'assegno previdenziale sia calcolato con il sistema contributivo. Innazi tutto quello di parlamentare non è un lavoro dipendente, in secondo luogo questa proposta andrebbe a creare molti problemi sul piano giuridico data la sua retroattività". Lo afferma Gianni Sammarco, deputato di Alternativa popolare. "Il collega Richetti -aggiunge- con la regia di Renzi e del suo Pd, sta cercando di strumentalizzare la vicenda nel tentativo inutile solo di levare spazio a M5S, calpestando di fatto il diritto e favorendo inutilmente una sterile demagogia. Al solito: si predica bene e si razzola male".