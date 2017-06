VITAMINA D, A PISA VERTICE DI ESPERTI MONDIALI PER FARE CHIAREZZA

15 giugno 2017- 16:28

Roma, 15 giu. (AdnKronos Salute) - Vitamina D e salute. I massimi esperti internazionali in questo settore si sono dati appuntamento a Pisa per confrontarsi e offrire indicazioni chiare su tre elementi legati alla carenza di questa sostanza: diagnosi, conseguenze sulla salute e terapia ottimale. E' la 'First International Conference on Controversies in Vitamin D', organizzata in collaborazione con il Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group (Gioseg) a Pisa, dove è in corso fino a domani. "Non si tratta di un confronto qualsiasi, ma di un vero e proprio summit tra le autorità internazionali in materia", spiega all'AdnKronos Salute Andrea Giustina, membro del Comitato scientifico della Conferenza, presidente Gioseg e docente di Endocrinologia e Metabolismo all'università Vita e Salute San Raffaele Milano.La vitamina D - ricordano gli esperti - è un ormone utile non solo alla salute delle ossa, ma che potrebbe influenzare positivamente l'incidenza di patologie croniche extrascheletriche come vari tipi di tumore, diabete, malattie cardiovascolari e autoimmuni. In questo campo, infatti, avere indicazioni condivise ai massimi livelli sulla "diagnosi più corretta, le conseguenze cliniche della carenza e la migliore terapia possibile è di grande importanza - sottolinea Giustina - Abbiamo fatto questo notevole sforzo organizzativo per poter arrivare a linee di consenso destinate a medici, pazienti, autorità regolatorie. Ciò consentirà di inquadrare meglio il problema e agire in maniera mirata e personalizzata". Si tratta, ammonisce lo specialista, di un problema di salute rilevante."La carenza di vitamina D - rileva Giustina - è diventato un fenomeno endemico, non solo dei Paesi meno irraggiati dal sole. Ci sono Paesi come l'Italia che dovrebbero essere protetti. Ma lo stile di vita attuale - con una vita all'aria aperta sempre più limitata - rende vulnerabili tutti, anziani, ma anche giovani". La carenza di questo ormone "ha conseguenze importati per la rimineralizzazione dell'osso - prosegue l'esperto - Un osso poco rimineralizzato è più a rischio frattura. La carenza di vitamina D, inoltre, predispone anche alla debolezza muscolare. E questo vuol dire più rischio cadute. E' chiaro quindi che i vantaggi dell'integrazione sono enormi e che il problema, considerando anche l'invecchiamento della popolazione, è di salute pubblica". Da qui la necessità di indicazioni chiare per terapie sempre più personalizzate.